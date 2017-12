Slideshow

Prijzen nieuwe Dacia Duster bekend Instappen net onder de 20 mille

De tweede generatie Duster is door Dacia van Nederlandse prijskaartjes voorzien. De vanafprijs blijft onder de 20 mille.

In augustus maakte de wereld kennis met de nieuwe Duster, een auto die voortborduurt op de techniek van zijn voorganger maar wel zeer grondig is aangescherpt. We weten nu ook wat de tweede Duster moet opbrengen.

Dacia levert vooralsnog één benzinemotor in de Duster, een 125 pk sterke 1.2 TCe die we niet alleen van Renault kennen, maar ook van de vorige generatie Duster. Opnieuw zendt het blok zijn vermogen naar de voorwielen en indien gewenst naar alle zowel de voor als achteras.

Wie € 19.280 naar Dacia overmaakt, krijgt de sleutels van een voorwielaangedreven Duster in Essential-uitvoering overhandigd. De Comfort en Prestige kosten respectievelijk € 20.680 en € 22.180. Liever vierwielaandrijving? Reken dan op een basisprijs van € 22.280 voor de Essential. De Comfor ten Prestige kosten in dat geval € 23.680 en € 25.180. In een later stadium voegt Dacia een 115 pk sterke SCe Bi-Fuel aan de line-up toe, een smaak die ook lpg list. Schakelen gaat in alle gevallen met een handgeschakelde zesbak. Vanaf januari staat de nieuwe Duster bij de Dacia-dealers.

De nieuwe Duster is in nagenoeg elk opzicht verbeterd ten opzichte van de vorige editie. Met name op het gebied van afwerking en materiaalgebruik heeft de auto een behoorlijke stap gemaakt. Ook zijn de veiligheidsvoorzieningen danig uitgebreid.