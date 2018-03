Slideshow

Prijzen nieuwe A-klasse bekend Net iets meer dan 30 mille

Een nieuwe koets, een nieuw interieur en nu een nieuwe prijs. De A-klasse kan per direct besteld worden en dit zijn de prijzen die Mercedes-Benz voor de nieuwe hatchback vraagt.

Instappen met de A-klasse kan met de A 160 waar het 1,4-liter benzineblok met 107 pk in ligt. Standaard plaatst Mercedes 16-inch stalen wielen en halogeen koplampen op de A-klasse. Verder beschikt elke A over cruisecontrol, een regensensor, keyless go, automatische airconditioning en een multifunctioneel sportstuur. Prijskaartje: € 30.695. De A 200 met 163 pk is met handgeschakelde versnellingsbak of automatische transmissie is te bestellen vanaf € 36.724. De sterkste A 250 met 224 pk gekoppeld aan een automatische tranmissie is er vanaf € 46.669.

Dieselen kan met de herziene versie van de 1,5-liter motor van Renault die ook in de huidige A-klasse ligt. Met 116 pk en 260 Nm is de A180 d voorlopig de enige keuze. Prijzen beginnen bij € 36.818. De vorige A-klasse reed de Nederlandse showrooms uit vanaf € 29.181. Hiervoor kreeg je toen ook de sleutels van een A 160 in de handen gedrukt. De nieuwe A-klasse kan per direct worden besteld.