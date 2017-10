Slideshow

Prijzen Mitsubishi Eclipse Cross bekend Diesel volgt later

In februari dit jaar vulde Mitsubishi het gat tussen de ASX en de Outlander op met de hagelnieuwe Eclipse Cross. We weten nu wat die SUV moet gaan kosten.

Wie € 28.990 bij de Nederlandse Mitsubishi-dealer achterlaat, krijgt een Eclipse Cross met 163 pk en 250 Nm sterke 1,5-liter grote turbomotor in als Pure afgeleverd. Schakelen geschiedt in deze voorwielaangedreven variant met een handgeschakelde zesbak. Een CVT-transmissie en vierwielaandrijving zijn optioneel.

De Pure beschikt standaard over lichtmetalen wielen, climate control, cruise control, led-dagrijverlichting, privacy glass en een meer leer bekleed stuurwiel Op de veiligheidslijst komen we zaken tegen als Forward Collision Mitigation, Lane Departure Warning, een grootlichtassistent én een achteruitrijcamera. Het SDA-infotainmentsysteem behoort tevens tot de standaarduitrusting.

Hoger op de lijst staat de Intense, een uitvoering die vanaf € 32.490 van eigenaar wisselt. Deze versie krijgt zaken als 18-inch lichtmetalen wielen, gescheiden klimaatregeling, een head-up display in kleur, parkeersensoren voor en een keyless entry-systeem mee. Ook levert Mitsubishi er standaard een pakket met extra uiterlijke aankleding bij. Tijdelijk staat een First Edition op de lijst, een introductieversie waarvan je vanaf € 32.990 de sleutels overhandigd krijgt. De First Edition heeft Multi Around View Monitor, led-koplampen, dodehoekdetectie én verwarmbare voorstoelen.

Wie zich volledig wil laten verwennen, gaat voor de Instyle, een variant die standaard met CVT-transmissie wordt geleverd. De vanafprijs ligt op € 38.990. In deze Eclipse Cross zit je op met leer beklede stoelen en heb je zowel voor- als achterin een verwarmd zitvlak. Ook het stuurwiel en de voorruit zijn verwarmd. De lijst gaat verder met zaken als adaptieve cruise control, Traffic Jam Assist, een panoramadak en een uitgebreid audiosysteem.

Bestellen kan per direct. Wie liever een dieselmotor in het vooronder heeft, moet tot volgend jaar geduld hebben, dan verschijnt een 2,2-liter grote zelfontbrander op de markt. Dat blok kan zijn vermogen middels een achttrapsautomaat naar de wielen zenden. In december is de Eclipse Cross bij de Nederlandse dealers te vinden.