Prijzen Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid bekend Stekkeren voor net geen 30 mille

Hyundai heeft prijsstickers geplakt op de derde en laatste toevoeging aan de Ioniq-familie, de Ioniq Plug-in Hybrid.

Met de Ioniq heeft Hyundai een auto in het gamma die met drie zeer uiteenlopende aandrijflijnen verkrijgbaar is. De Ioniq Hybrid en Ioniq zijn inmiddels leverbaar en nu heeft Hyundai ook de derde en laatste variant - de Plug-in Hybrid - van prijskaartjes voorzien.

Wie € 29.995 naar Hyundai overmaakt, krijgt de sleutels van een Ioniq Plug-in Hybrid als i-Motion overhandigd. Hoger op de ladder staat de € 33.495 kostende Comfort, een uitvoering die zijn meerdere moet erkennen in de topversie Premium. Voor die laatste variant vraagt Hyundai € 35.995. De standaarduitrusting komt op een paar kleine verschillen na overeen met die van de gelijknamige versies waarin de Ioniq Hybrid is te krijgen. Zo is de i-Motion-uitvoering van de Plug-in Hybrid uitgerust met 16-inch in plaats van 15-inch lichtmetaal. De Comfort en de Premium beschikken standaard over ledkoplampunits in plaats van xenonkijkers.

De Ioniq Plug-in Hybrid heeft een 105 pk en 147 Nm sterke 1.6 GDi-benzinemotor onder de kap, een krachtbron die is gekoppeld aan een zestrapsautomaat met dubbele koppeling. Deze krachtbron werkt samen met een 61 pk sterke elektromotor, die zijn energie put uit een 8,9 kWh groot accupakket. Op puur elektrische kracht komt de Ioniq Plug-in Hybrid in theorie 63 kilometer ver. Vanbuiten is de Plug-in Hybrid net als de Hybrid te herkennen aan zijn blauwe exterieurdetails, terwijl de Ioniq Electric over koperkleurige details beschikt.

Met zijn vanafprijs van net geen 30 mille vestigt de Plug-in Hybrid zich in het midden van de Ioniq-prijslijst. De Hybrid kent een vanafprijs van € 24.995, terwijl de Electric vanaf € 33.995 van eigenaar wisselt.