Prijzen Honda CR-V bekend

Honda's vierde generatie CR-V debuteerde begin dit jaar tijdens de Autosalon van Genève in Europese trim. Dankzij een duik in de prijslijsten weten we nu wat die auto moet gaan kosten.

De nieuwe CR-V blijft in Nederland net onder de 40 mille. Honda vraagt namelijk minimaal € 39.900 voor de vierde generatie CR-V. In dat geval rijd je een voorwielaangedreven CR-V met een 1,5-liter grote en 173 pk en 220 Nm sterke 1,5-liter grote turbomotor onder de kap. Schakelen gaat met een handgeschakelde zesbak en de auto is uitgevoerd als Comfort. Liever de Elegance? Reserveer dan ten minste € 42.840. Het gemiddeld verbruik moet op 7,3 l/100 km liggen.

Honda levert de CR-V ook met vierwielaandrijving. Wie zo'n AWD-CR-V wel ziet zitten, moet rekenen op een prijskaartje van minimaal € 46.680. Voor dat geld krijg je de sleutels van een CR-V met dezelfde hierboven genoemde 1.5 afgeleverd. Wel betreft het dan direct de Elegance. Voor de Lifestyle- en Executive-uitvoeringen vraagt Honda € 50.160 en € 53.750. Het gemiddeld verbruik ligt op 7,8 l/100 km.

Wie het schakelen liever aan de auto overlaat, kan de vierwielaangedreven CR-V ook met CVT-transmissie bestellen. De CR-V met automaat heeft een 193 pk sterke variant van de geblazen 1.5 als kloppend hart. Honda vraagt voor de Elegance-, Lifestyle- en Executive-uitvoeringen respectievelijk € 52.030, € 55.510 en € 59.100. De CR-V's met automaat en vierwielaandrijving zijn ook in zevenzitsconfiguratie te krijgen. Honda rekent daar een meerprijs voor van € 1.700. Het gemideld verbruik van de vijfzitter in deze configuratie ligt op 8,7 l/100 km. De zevenzitter noteert een verbruik van 8,9 l/100 km.

In een later stadium voegt Honda de prijzen van de CR-V Hybrid aan de lijst toe. Alles over die hybrideversie lees je hier.