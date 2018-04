Instappen vanaf € 11.635 Prijzen gefacelifte Toyota Aygo bekend

In Genève presenteerde Toyota de gefacelifte Aygo. We weten nu wat Toyota's aangescherpte kleinste moet kosten.

De gemoderniseerde Aygo, die onder andere profiteert van een nieuwe snuit én van een vernieuwde 1.0 VVT-i, wisselt vanaf € 11.695 van eigenaar. Voor dat bedrag krijg je de Aygo X.

Het tweede uitrustingsniveau, de X-Fun, heeft een vanafprijs van € 13.145. Deze variant voegt aan de standaarduitrusting zaken toe als airco, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bedienbare ruiten voor en achter en een radio met AUX- en USB-aansluiting.

Toyota lanceert de gefacelifte Aygo voor de gelegenheid als X-First. Deze tijdelijk leverbare variant met lichtmetalen wielen krijgt een X-beat-audiosyteem met vier speakers en een subwoofer van 160 watt. De X-First beschikt tevens over Android Auto, Apple CarPlay en MirrorLink, software die is verwerkt in het aan een 7-inch infotainmentscherm gekoppeld systeem. Zijn prijskaartje is vastgesteld op € 14.945.

Bestellen kan per direct. Vanaf 15 juni is de vernieuwde Aygo bij de Nederlandse dealers te vinden.

Aanpassingen

De complete bumper is nieuw en hetzelfde geldt voor de koplampunits waarin nu de dagrijverlichting is verwerkt. De kenmerkende X-vorm in de snuit van de Aygo loopt nu in carrosseriekleur door tot aan het Toyota-beeldmerk. Aan de achterzijde zijn nieuwe lichtunits geplaatst, exemplaren die uitgerust zijn met led-techniek.

Net als voorheen weet elke Aygo-uitvoering zich op een bepaalde manier te onderscheiden. Elke versie krijgt lichtmetalen wielen met een eigen ontwerp en ook in het interieur is elke uitvoering anders aangekleed. Aan de voorkant onderscheiden de diverse Aygo-smaken zich opnieuw van elkaar, waarbij het verschil vooral zit in de kleurstelling.



Ook vanbinnen wordt de Aygo ietwat aangepakt. Toyota monteert een vernieuwd instrumentarium met nieuwe meters en een nieuwe verlichtingskleur. Ook voor het interieur zijn nieuwe kleurencombinaties te kiezen.

De Aygo is niet alleen op optisch vlak aangepakt, maar gaat er ook onderhuids op vooruit. De 1.0 VVT-i levert nu 72 pk en 93 Nm en daarmee is hij krachtiger dan de 69 pk en 95 Nm sterke variant die voorheen in de Aygo lag. De driecilinder profiteert onder andere van een herzien injectiesysteem en een hogere compressieverhouding. Toyota belooft verder dat het blok dankzij de komst van een nieuwe balansas soepeler stationair draait. Met zijn nieuwe hart staat een snelheid van 100 km/h met 13,8 tellen een halve seconde eerder op de klok dan voorheen. De topsnelheid blijft met 160 km/h gelijk.