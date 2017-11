Slideshow

Prijzen gefacelifte Mercedes S Coupé en Cabrio Dromen hebben een prijs

Begin september kropen de Mercedes-Benz S-klasse Coupé en Cabriolet van de snijtafel. Nu is bekend welke bedragen voor het vernieuwde tweetal moet worden neergeteld.

De gefacelifte S-klasse Coupé en Cabrio onderscheiden zich met nieuw bumperwerk én met nieuwe verlichting van de varianten die in respectievelijk 2014 en 2016 op de markt verschenen. Met name op technisch vlak werd er aan het Duitse droomduo geschaafd. Op infotainmentgebied profiteerden de twee namelijk van een breder digitaal instrumentarium (Wide Cockpit) en ook de assistentiesystemen werden opgewaardeerd. Bij de motoren veranderde er wellicht nog meer. De S400 werd omgedoopt in S450 en de S500 verdween van de lijst om plaats te maken voor een volledig nieuwe S560 variant. Vandaag heeft Mercedes-Benz prijskaartjes geplakt op het vernieuwde S-duo.

De 367 pk en 500 Nm die de 3,0-liter grote V6 in de S450 4Matic Coupé levert, worden vanaf € 143.611 ter beschikking gesteld aan je rechtervoet. Voor de van een 469 pk en 700 Nm sterke V8 voorziene S560 Coupé vraagt Mercedes-Benz € 161.071. Diezelfde variant met 4Matic? Maak dan € 171.355 over naar Mercedes-Benz. De AMG-pret begint bij de Coupé vanaf € 219.763. Voor dat bedrag krijg je de S63 4Matic met een 612 pk en 900 Nm sterke V8 van de heren en dames uit Affalterbach. Topmodel S65, met zijn 630 pk en 1.000 Nm sterke V12, kent een astronomische prijs van € 322.781. Van de S-klasse Cabriolet is vooralsnog alleen de prijs van de topversie bekend, de S65. Deze dakloze krachtcentrale staat vanaf € 327.803 bij je in de garage. Wat de overige uitvoeringen moeten kosten, wordt later bekend.

Bestellen kan per direct. Eind januari zijn de eerste exemplaren in de showrooms te vinden.