Prijzen gefacelifte Lexus NX bekend Vooral onderhuids verbeterd

Begin dit jaar stelde Lexus in China een bijgewerkte NX aan de wereld voor. We weten nu ook welke bedragen voor de vernieuwde cross-over moeten worden neergeteld.

​In april werd de Lexus NX op de snijtafel gelegd om er vervolgens subtiel gewijzigd weer vandaan te komen. De vernieuwde NX is te herkennen aan de nieuwe, kleinere koplampen met een andere indeling dan de exemplaren van voor de facelift. Ook de mistlampen en de bumpers waarin ze een plek krijgen, zijn aangepast. Achterop kenmerkt de vernieuwde NX zich door anders ingedeelde achterlichten en een opgefriste bumper.

In het interieur hebben de grootste wijzigingen betrekking op de infotainment. Wie het Lexus Premium Navigation-systeem bestelt, krijgt voortaan een 10,3-inch in plaats van een 7-inch groot display tot zijn beschikking. Wie voor Lexus Display Audio gaat, krijgt een 8- in plaats van een 7-inch groot scherm. De klimaatregeling laat zich voortaan bedienen door draaiwieltjes en het analoge klokje is een kleine slag gegroeid. Verder zijn de Wireless Charging Tray én de Remote Touch Interface iets groter dan voorheen. Uiteraard zijn nieuwe kleurcombinaties voor het interieur leverbaar. Op technisch vlak profiteert de bijgewerkte NX van een herzien onderstel en een directere stuurinrichting. In ons land is in alle gevallen een in totaal 197 pk sterke hybride aandrijflijn verantwoordelijk voor de voortstuwing, een systeem waarmee een gemiddeld verbruik van 5,1 l/100 km haalbaar zou moeten zien.

De instapprijs van de NX is vastgesteld op € 52.995. Voor de vierwielaangedreven variant vraagt Lexus minimaal € 54.295. Voor dat bedrag krijg je de sleutels van de basisversie overhandigd. Bekaaid kom je er daarin niet vanaf. De standaarduitrusting bevat onder meer 17-inch lichtmetalen wielen, automatisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels, led-achterlichten, led-dagrijverlichting, led-koplampunits en dakrails. Een met leer bekleed stuurwiel, pianolak-accenten in het interieur en het ronde analoge klokje op de middenconsole behoren samen met gescheiden klimaatregeling, cruise control, een regensensor, een achteruitrijcamera, het 8-inch metende infotainmentscherm en Hill Start Assist behoren tevens tot de standaarduitrusting. De F-Sport en President Line zijn alleen in combinatie met vierwielaandrijving te bestellen.

Alle prijzen: