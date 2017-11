Slideshow

Prijzen gefacelifte Honda Jazz bekend 130 pk sterke 1.5 als nieuwkomer

Eerder dit jaar onderging de Jazz een facelift waarbij de hatchback de beschikking kreeg over een nieuwe 130 pk sterke 1,5-liter benzinemotor. AutoWeek kan alle prijzen van de vernieuwde Jazz geven.

Om maar met de deur in huis te vallen: de vernieuwde Jazz heeft een vanafprijs van € 19.750. Voor dat geld krijg je de sleutels van de 102 pk en 123 Nm sterke 1.3 in Trend-uitvoering overhandigd. Schakelen gaat met de hand middels een zesbak. De luxueuzere Comfort en Elegance wisselen vanaf respectievelijk € 21.290 en € 23.990 van eigenaar. Liever een CVT? Ook dan kun je kiezen voor de Jazz met 1.3-liter grote viercilinder. De Trend, Comfort en Elegance kosten dan respectievelijk € 20.450, € 21.990 en € 23.990.

Nieuw is de 130 pk sterke 1,5-liter grote i-VTEC die Honda in het vooronder van de Jazz monteert. Die krachtbron kennen we overigens al uit de op de Jazz gebaseerde HR-V. Deze topversie is er alleen als sportieve Dynamic-uitvoering en wisselt vanaf € 25.990 van eigenaar. Voor dat bedrag mag je kiezen of je een handgeschakelde zesbak of een CVT-transmissie wil. De Dynamic staat standaard op 16-inch lichtmetalen wielen en krijgt zaken als led-koplampen, een achterspoiler, mistlampen, een diffuser en een stuurwiel en een pookknop die met leer zijn omhuld.

De gemoderniseerde Jazz is te herkennen aan een nieuwe voorbumper, een gewijzigde grille en anders ingedeelde koplampunits. Aan de achterzijde is een nieuwe bumper geplaatst.

Bestellen kan per direct.