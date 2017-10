Slideshow

Prijzen Audi A8 bekend Vlaggenschip debuteert met nieuwe noemers

Audi heeft de nieuwste generatie van zijn topmodel van prijsstickers voorzien. De A8 is de eerste auto van het merk waarop de nieuwe motorenaanduidingen van toepassing zijn.

Het regent prijzen vandaag. Eerder werd bekend wat de nieuwe Nissan Leaf en Hyundai Kona moeten gaan kosten en nu is het Audi dat de nieuwe A8 op de prijslijst zet. Onlangs maakte Audi bekend dat het nieuwe gestaffelde aanduidingen gaat gebruiken voor de motorenversies. De A8 is de eerste model waarop de nieuwe aanduidingen geplakt worden.

Audi levert de nieuwe A8 in eerste instantie alleen als A8 50 TDI en 55 TFSI in zowel korte als lange (L) smaken. Deze 50 TDI is een 286 pk sterke 3.0 zescilinder diesel die voorheen simpelweg 3.0 TDI werd genoemd. Zijn vanafprijs is vastgesteld op € 105.185. De A8 L kost met die diesel in het vooronder € 108.385. Liever een benzinemotor? Ook dan valt er vooralsnog niet veel te kiezen. Audi zet de 55 TFSI in de orderboeken vanaf € 107.385, de A8 L kost met die benzinemotor € 110.585. De 55 TFSI is in dit geval een 340 pk sterke krachtbron die met oude naam 3.0 TFSI net even bekender in de oren klinkt. Bestellen kan per direct.

Wie in de motoren hierboven zijn favoriet niet gevonden heeft, moet tot volgend jaar wachten. Dan verschijnen nieuwe motoren op de bestellijst. Eerder liet Audi weten dat ook een 435 pk sterke 4.0 TDI, een 460 pk sterke 4.0 TFSI, een 450 pk sterke e-tron (plug-in) én een 609 pk sterke 6.0 W12 op de internationale motorenlijst verschijnen. Hoe die varianten aangeduid gaan worden en wat ze moeten kosten, is momenteel nog niet bekend. Daarover later meer. Andere modellen van Audi krijgen de aangepaste aanduiding vanaf modeljaar 2019 op hun achtersteven geplakt