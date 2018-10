Nieuwe dieselversies Prijslijst BMW X2 weer uitgebreid

BMW breidt het Nederlandse leveringsgamma van de X2 uit met nieuwe versies. De cross-over krijgt onder andere een nieuwe instapdiesel, zo blijkt uit een duik in de prijslijst.

BMW leverde de X2 in Nederland al als sDrive18i en als sDrive20i en op dieselvlak is de X2 al even leverbaar als 150 pk sterke sDrive18d, de eveneens 150 pk sterke maar vierwielaangedreven xDrive18d en 190 pk sterke xDrive20d. De diesellijst wordt nu uitgebreid met een nieuwe basisversie: de sDrive16d.

De sDrive16d is, zijn naam geeft het al aan, volledig voorwielaangedreven en is leverbaar met handgeschakelde zesbak en met zeventrapsautomaat. De motor zelf is een 140 pk sterk en 1,5-liter groot exemplaar. Met handbak ligt het verbruik, afhankelijk van de gekozen versie, op 4,4-4,6 l/100 km. Bij de zelfschakelende sDrive16d liggen die waarden op 4,3-4,5 l/100 km. BMW vraagt € 45.494 voor de handgeschakelde variant en € 44.815 voor de versie met automaat. Voortaan is de 150 pk sterke 18d ook met vierwielaandrijving (xDrive) te krijgen. BMW vraagt € 55.795 voor die variant met handbak en € 54.663 voor de automatisch schakelende versie. De 20d is er vanaf heden ook als sDrive-variant, dus met voorwielaandrijving (en een automaat). BMW vraagt er minimaal € 54.195 voor.