Even geen benzine, wel nieuwe diesels Prijslijst Audi A6 uitgebreid

De nieuwe Audi A6 staat al even op de Nederlandse prijslijsten, maar heel uitgebreid was het aanbod nog niet. Inmiddels zijn er meer varianten en dat is met name goed nieuws voor de vanafprijs.

De A6 sedan ('Limousine') was er tot nu toe als 50 TDI en 55 TFSI. Bij de Avant zag het gamma er iets anders uit en waren er louter V6-zelfontbranders, in de vorm van de 45 TDI (231 pk) en 50 TDI (286 pk). De enige benzinemotor is op dit moment opvallend genoeg weer van de prijslijst verdwenen, we wachten nog op reactie van Audi over de reden daarvan. Zowel de Limousine als de Avant zijn er nu als 40 TDI, 45 TDI en 50 TDI.

De sterkste twee versies kenden we al en beschikken beiden over een 3.0 V6-dieselmotor. Nieuw voor de A6 is de 40 TDI, een 2.0 viercilinder met 204 pk. Het blok drijft de voorwielen aan via een S-tronic bak, een automaat met dubbele koppeling dus. De V6-varianten beschikken over een reguliere achttrapsautomaat. Als 40 TDI sprint de A6 in zo'n 8 seconden van 0 naar 100 km/h en kost de auto minimaal €60.575, waarmee de eerder uitgebreid in 'Back to Basics' omschreven basisprijs stevig naar beneden wordt bijgesteld. Een vierdeurs A6 kost als 45 TDI quattro minimaal €72.945, de 50 TDI, ook standaard met vierwielaandrijving, blijft ongewijzigd op €78.745 staan.

Dan de Avant. Die staat als 40 TDI voor €63.975 te boek en daarmee heeft de meer praktische variant een meerprijs van €3.400. Dan blijven de V6-diesels over: de 45 TDI quattro kost als Avant minimaal €77.145 en de dikste diesel, wederom de 50 TDI, staat zonder opties voor €82.945 te boek.