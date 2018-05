EcoSport voor het eerst met 100 pk EcoBoost Prijskaartje voor nieuwe instapper Ford EcoSport

Ford voegt een nieuwe basismotor aan de leveringslijst van de EcoSport toe. Voor het eerst is de compacte cross-over er ook met een 100 pk sterke 1.0 EcoBoost.

In november dit jaar liet Ford weten welke bedragen het minimaal wilde ontvangen voor de gefacelifte Ecosport. Het merk liet weten dat het in een later stadium een 100 pk sterke 1.0 EcoBoost aan de prijslijst zou toevoegen, een voor de EcoSport nieuwe basisversie die onder de 125 pk sterke variant van die 1.0 zou komen te staan. AutoWeek duikt in de prijslijsten en heeft uitgezocht welk bedrag Ford voor die nieuwe instapper wil ontvangen.

Voorheen was de Trend Essential-uitvoering met de 125 pk sterke 1.0 de instap-EcoSport. De combinatie van motor en uitvoering is vervangen door de 100 pk sterke 1.0 EcoBoost als Trend Essential, de enige uitvoering waarin de nieuwe basismotor te bestellen is. Ford geeft de nieuwe versie een vanafprijs van € 22.500. De volgende stap in het gamma is weer de bekende 125 pk sterke 1.0, uitgevoerd als Trend Ultimate met een vanafprijs van € 23.700.



Op termijn voegt Ford ook de 1.5 TDCi-dieselversies aan de prijslijst van de EcoSport toe. Daarover later meer.