Prijskaartje voor laatste Subaru WRX STi

Subaru Nederland kondigt de komst aan van de al begin 2017 aangekondigde modeljaarupdate voor de WRX STi. De razendsnelle uitzwaai-editie heeft al een Nederlands prijskaartje.

Groot zijn de wijzigingen niet. Figuurlijk althans, want de 18-inch remschijven en 19-inch wielen die op de voorlopig laatste WRX standaard zijn, verdienen zeker het predicaat 'fors'. Behalve dat is er een licht gemoderniseerde neus met meedraaiende led-koplampen en extra grote luchtinlaten. In het interieur zijn wat delen in pianolak toegevoegd en worden de inzittenden in hun Recaro-stoel gehouden door rode veiligheidsgordels. Een naar 5,9 inch opgerekt scherm voorziet de bestuurder van informatie.

De motor bleef ongemoeid, maar Subaru heeft wel wijzigingen doorgevoerd aan onderstel en versnellingsbak. Door aanpassingen aan het differentieel zijn volgens Subaru nu nog hogere bochtsnelheden mogelijk. Tegelijkertijd zou de auto door andere veren en een dunnere stabilisatorstang comfortabeler moeten zijn. De uitzwaai-editie van de huidige WRX STi heeft al een Nederlands prijskaartje. Die is dankzij de BPM nog altijd niet mals: €96.995 moet de auto hier opbrengen.

Naast de 'final edition' brengt Subaru nog een bijzondere WRX STi mee naar de autotentoonstelling van Brussel. Hoe die auto er precies uit komt te zien, houdt het merk nog even onder de pet. Ondertussen wordt er in Japan hard gewerkt aan een opvolger voor de huidige generatie van Subaru's legendarische kanon. Die auto zal gebaseerd zijn op de volledig nieuwe Impreza en heeft al een voorbode in de vorm van de Viziv Performance Concept. De huidige WRX verdwijnt medio 2018 van de markt.