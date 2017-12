Slideshow

Prijs Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid bekend Stekkerstation voor minder dan 43 mille

Gisteren liet Kia weten welk bedrag het voor de Niro Plug-in Hybrid wil ontvangen. Vandaag plakt het merk prijsstickers op de Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid.

Kia's Optima is absoluut niet vreemd van het hybrideconcept. Zo was de vorige generatie als Hybrid te krijgen en staat de actuele sedan al enige tijd ook als plug-in in de showrooms. Voortaan is ook de Optima Sportswagon als Plug-in Hybrid te bestellen.

Kia vraagt minimaal € 42.975 voor de Optima Sportswagon met stekker. Voor dat bedrag krijg je een auto die dankzij een 11,26 kWh groot accupakket, een groter exemplaar dan in de Optima sedan PHEV ligt (9,8 kWh), 52 kilometer elektrisch kan rijden. In elektromodus is de topsnelheid begrensd op 120 km/h. Ook interessant: je kunt tot 1.500 kilo achter de auto hangen.

De aandrijflijn bestaat uit een 156 pk en 189 Nm sterke 2,0-liter grote GDI-benzinemotor die is gekoppeld aan een elektromotor. Het gecombineerd vermogen ligt op 205 pk en 375 Nm. Wie zijn gaspedaal stevig intrapt, moet in 9,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. Schakelen geschiedt in alle gevallen middens een zestrapsautomaat.

Bestellen kan per direct.