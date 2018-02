Slideshow

Prijs Ferrari Portofino bekend California-opvolger geprijsd

De Portofino is de auto die van Ferrari de taak heeft gekregen het stokje over te nemen van de California T. We weten nu wat die auto moet kosten.

Welnu. Ferrari vraagt minimaal € 242.932 voor de Portofino, een auto die daarmee iets duurder is dan de California T (€ 237.235) die hij vervangt. Hoewel Ferrari met de Portofino vasthoudt aan het recept van de California, overtreft de jongste van de twee zijn voorganger op papier op elk gebied.

Zo is de Portofino net als de California en California T een cabriolet met klapdak die een V8 in zijn neus heeft liggen. Die geblazen 3,9-liter achtcilinder levert in de Portofino 600 pk, 40 stuks meer dus dan de V8 die in de California T verantwoordelijk was voor de voortstuwing. Met die V8 is de Portofino in staat om in 3,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Zijn topsnelheid ligt boven de 320 km/h. Schakelen gaat door middel van een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Natuurlijk loopt ook de Portofino weer in het Italiaanse Maranello van de band.