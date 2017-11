Slideshow

Prijs Audi RS4 Avant bekend 266.7 euro per pk

Tijdens de IAA van Frankfurt voegde Audi de RS4 Avant toe aan het portfolio van de huidige A4. We weten nu wat die knalstation moet kosten.

Audi vraagt € 120.015 voor de RS4 Avant, de krachtigste A4 leverbaar. De station krijgt van Audi de 450 pk en 600 Nm sterke 2,9-liter grote biturbo V6 mee die ook in de RS5 dienst doet. Wie daarmee extreme haast heeft, kan in 4,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h denderen. De topsnelheid ligt begrensd op 250 km/h. Schakelen geschiedt in de 1.790 kilo wegende RS4 Avant middels een achttrapsautomaat.

De RS4 Avant is optisch te herkennen aan zijn behoorlijk uitbundige bodykit. We zien enorme koelopeningen, grote 19 inch metende lichtmetalen wielen en wielkasten die drie centimeter breder zijn dan de standaardexemplaren. Boven aan de achterzijde is een spoiler bevestigd. Aan de achterzijde nemen we de RS-kenmerkende ovale uitlaatpijpen waar, eindstukken die aan alle kanten worden omhuld door een flinke diffuser. De kleur Nogaro Blue is overigens een duidelijke knipoog naar de RS4 Avant van 1999. Dankzij het sportonderstel ligt de auto 0,7 centimeter dichter tegen het asfalt.

Bestellen kan vanaf 15 november.