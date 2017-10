Slideshow

Prijs Audi R8 Spyder Plus bekend Prijstechnisch aan de top

Medio dit jaar schoof Audi de Plus-versie van de R8 Spyder naar voren. Nu is ook bekend wat die overtreffende trap moet opbrengen.

Onlangs vergrote de R8-keuzemogelijkheden door de achterwielaangedreven RWS aan het gamma toe te voegen. De Plus-versie kenden we al van de dichte R8, maar sinds medio dit jaar is ook de R8 Spyder van de huidige generatie als extremist te krijgen. Audi laat nu weten wat die opengewerkte variant moet kosten.

Audi vraagt € 285.580 voor de 610 pk sterke R8 Spyder Plus. Daarmee is het veruit de duurste R8 die Audi in de orderboeken heeft staan. Deze ruim 600 pk sterke smaak van de dichte R8 kent een vanafprijs van € 270.120. De achterwielaangedreven RWS-versies kosten € 212.090 (Coupé) en € 227.550 (Spyder) zijn onderaan de streep de meest 'toegankelijke' exemplaren. In het midden staan de reguliere vierwielaangedreven versies van de 540 pk sterke R8's. De Coupé en Spyder kosten respectievelijk € 235.310 en € 250.770.

De Plus-smaken persen 70 pk extra uit hun 5,2-liter grote tiencilinders. Het uiterlijke verschil tussen de reguliere R8 Spyder en de Plus is minimaal. Het opvallendste kenmerk is – indien daarvoor gekozen is – de kleur micrommata green, die exclusief voor het topmodel is. Wie daar niet voor gaat, houdt de lage achterspoiler over om zich te onderscheiden.