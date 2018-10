Independer presenteert onderzoeksresultaten Premie WA-autoverzekering fors toegenomen

Verzekeringvergelijker Independer heeft onderzoek gedaan naar de premies van WA-autoverzekeringen. In de laatste twee jaar zijn de kosten flink toegenomen.

Independer heeft een premieanalyse gedaan over vergelijkingen die gedaan zijn in de maanden juli tot en met september in de periode 2016 tot en met 2018. Independer heeft 650.000 vergelijkingen onder de loep genomen en heeft de stijging van de jaarpremies van WA-autoverzekeringen in acht grote steden onderzocht.

In Rotterdam zijn de premies met 37 procent het snelst gestegen. In Tilburg en Amsterdam zijn toenamen van respectievelijk 36 procent en 36 procent waar te nemen. Een WA-autoverzekering voor iemand die woonachtig is in Rotterdam, kost gemiddeld 943 euro per jaar. In Tilburg en Amsterdam liggen die bedragen op 768 en 839 euro. In Groningen steeg de WA-premie met gemiddeld 18 procent het minst snel. Een WA-verzekering kost hier gemiddeld 633 euro per jaar.

Op provinciaal niveau zijn de volgende cijfers waarneembaar: in Zuid-Holland stegen de premies, net als in Noord-Brabant, gemiddeld met 29 procent. In Gelderland en Utrecht ligt dat groeipercentage op 23 procent.

Verder zouden de WA-premies voor de Volkswagen Polo en Opel Astra met 38 procent en 36 procent het snelst toegenomen zijn. De minst ingrijpende premiestijging is van toepassing op de Ford Focus. De jaarpremie nam met 'slechts' 9 procent toe. Overigens heeft Independer alleen de tien modellen waar de meeste vergelijkingen voor gedaan zijn, onderzocht.

Independer schrijft dat het denkt dat de premiestijgingen voorlopig nog niet van de baan zijn. Het aantal schades zou toenemen en ook de hoogte van de kosten per schade neemt toe.