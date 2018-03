Slideshow

Pre-orderboeken geopend voor Polestar 1 7.000 geïnteresseerden

Sinds zijn onthulling hebben zo'n 7.000 mensen laten weten dat zij wel oren hebben naar een Polestar 1. Voor deze mensen heeft vandaag het startschot geklonken, want Polestar opent in 18 landen de voorbestellingen van het eerste model.

Polestar wist bijzonder veel aandacht te trekken toen het in oktober vorig jaar het doek van de Polestar 1 haalde. Voor het eerst als een op zichzelf staand merk presenteerde het Volvo-broertje een elektrisch aangedreven 2+2 GT met 600 pk en 1.000 Nm koppel. Vanaf vandaag kunnen mensen in 18 landen een aanbetaling van € 2.500 doen om een exemplaar te reserveren. Geduld zullen de geïnteresseerden echter moeten hebben, want Polestar zwengelt de productie van de Polestar 1 medio 2019 pas aan. Vervolgens worden er slechts 500 exemplaren per jaar gemaakt. Het kan dus wel even duren voor de sportcoupé voor de deur staat.

In onder meer Spanje, Frankrijk en België worden de orderboeken vandaag geopend. Ook Nederland hoort er natuurlijk bij, want ons land behoort tot het selecte groepje landen waar de Polestar als eerste zal worden geleverd. Ook China, de Verenigde Staten, Noorwegen, Zweden en Duitsland horen erbij. Voordat je de Polestar bestelt, kun je hem eerst hier door de configurator halen. Op de beurs van Genève is de Polestar 1 voor het eerst voor het grote publiek te zien.