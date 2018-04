De Man van Drie Miljard Portret Herbert Diess

Naar verluidt besluit de raad van bestuur van Volkswagen AG vrijdag dat Herbert Diess de voorzittershamer overneemt van Matthias Müller. Alleen de geruchten al bezorgen de koers van het aandeel Volkswagen een gigantische boost. Wat maakt van Diess een goudhaantje?

Volgens ingewijden is het vrijwel zeker dat Herbert Diess nog deze week het stokje als voorzitter van de raad van bestuur van Volkswagen AG overneemt van de huidige CEO Matthias Müller. Een wisseling van de wacht die bij voorbaat al op applaus kan rekenen van de aandeelhouders, want afgelopen dinsdag al, toen het Duitse Handelsblatt de eerste speculatieve berichten de wereld in stuurde, steeg het aandeel Volkswagen AG met 3,16 procent en een dag later nog eens met 0,94 procent. Absoluut gezien liet de vermeende komst van Diess het concern 3,4 miljard euro in waarde stijgen.

Wie is deze Man van Drie Miljard? Herbert Diess is niet nieuw bij Volkswagen. Sinds december 2014 zit hij in Wolfsburg, waar hij een halfjaar na zijn aantreden verantwoordelijk werd voor Volkswagens personenautodivisie.

De 59-jarige Oostenrijker Diess is een technische man. Hij studeerde voertuigtechniek en werktuigbouwkunde in München, waarna hij aan de slag ging bij de universiteit in dezelfde stad. Daar promoveerde hij met een proefschrift over flexibilisering van geautomatiseerde assemblageprocessen, waarna hij aan de slag ging bij Bosch.

Vanaf 1996 zagen we Diess op de loonlijst van BMW, waar hij onder meer productieplanning en development in portefeuille had. Ook had hij korte tijd de leiding over BMW's voormalige Rover-fabriek in Birmingham, net voordat Rover in 2000 werd verkocht aan Phoenix. Na die deal runde Diess drie jaar lang de Mini-fabriek in Oxford, om daarna BMW-motorfietsen onder zijn hoede te krijgen. Vanaf 2007 was Diess in de directie van BMW AG verantwoordelijk voor inkoop. Nadat ook productontwikkeling op zijn bureau kwam te liggen, ontpopte Diess zich als een groot pleitbezorger voor elektrische auto's.

Die elektrische ambities bleven toen Diess in 2014, nadat hij bij BMW als mogelijk nieuwe topman was gepasseerd ten faveure van Harald Krüger, overstapte naar Volkswagen. Zo zette hij zich in voor de productie van lithium-ionaccu's in eigen land, omdat hij deze component voor EV's te essentieel acht om daarvan afhankelijk te zijn van buitenlandse leveranciers. Ook andere toeleveranciers wil Diess zo veel mogelijk in eigen hand van Volkswagen houden of krijgen.

De aandeelhouders mogen dan met Diess lijken weg te lopen, de man op de werkvloer had hem enige tijd minder hoog zitten. Eerder wilde hij flink snijden in de personeelskosten (30.000 banen weg, 3,7 miljard euro besparen) wat hem op ramkoers bracht met vakbondsvoorzitter Bernd Osterloh, maar het vertrouwen van de Porsche/Piëch-familie opleverde.

Een geschikte opvolger dus voor Matthias Müller, die met zijn 64 jaar volgens Automotive News tekenen van vermoeidheid begint te vertonen. Waar hij in zijn vorige functie als Porsche-topman nog altijd zo relaxed overkwam, lijkt Müller, die in september 2015 de door Dieselgate gesneuvelde Martin Winterkorn opvolgde, de laatste tijd kortaf en prikkelbaar. Diess wist bij BMW al vier miljard euro uit de toeleveranciers te persen en was bij Volkswagen de eerste topman die opperde dat het hoogste tijd is om Tesla van elektrische repliek te gaan dienen. Kwaliteiten die hem morgen bij Volkswagen waarschijnlijk alsnog de positie zullen opleveren die hij vier jaar geleden bij BMW misliep. En dat op vrijdag de dertiende; some guys have all the luck.