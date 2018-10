Nieuw duo direct geprijsd Porsches Panamera nu ook als GTS

Porsche breidt het leveringsgamma van de Panamera uit met een GTS-versie, een uitvoering waarmee het merk het midden opzoekt tussen de 4S en de Turbo.

Stel je bent in de gelegenheid een nieuwe Porsche aan te schaffen, dan wensen we je alvast succes met het uitkiezen van je nieuwe trots. Het merk heeft niet alleen van de 911, maar ook van auto's als de Panamera een uitgebreide lijst met versies bedacht. De Panamera kan je momenteel simpelweg als 'Panamera' bestellen, maar ook als 4, 4 E-Hybrid, 4S, Turbo, Turbo S E-Hybrid en tot voor kort als 4S Diesel. Die omvangrijke lijst wordt nu aangevuld met de GTS, een variant die tussen de 4S en Turbo in komt te staan en die beschikbaar komt voor zowel de 'reguliere' Panamera als voor de Panamera Sport Turismo.

De Panamera GTS, en Panamera GTS Sport Turismo, hebben een 460 pk en 620 Nm sterke versie van de bekende biturbo 4,0-liter grote V8 als krachtcentrale, een achtcilinder die we in de basis kennen van onder andere de Turbo-versies. Die machine is 20 pk en 100 Nm krachtiger dan de 4,8-liter grote V8 van de vorige generatie Panamera GTS. Porsche geeft de GTS-versie een sportuitlaatsysteem en het Sport Chrono Pakket mee. Schakelen gaat middels een achttraps PDK-transmissie en adaptieve luchtvering is standaard. De auto's liggen 1 centimeter dichter boven het asfalt.

Zowel de Panamera GTS als de Panamera GTS Sport Turismo denderen in 4,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Die eerste heeft een topsnelheid van 292 km/h terwijl de Sport Turismo kan versnellen tot de snelheidsmeter op 289 km/h staat. Het gemiddeld verbruik ligt op 10,3 l/100 (10,6 l/100 km voor de Sport Turismo). Porsche monteert krachtigere remmer (390 mm voor, 365 mm achter) om het tweetal weer fatsoenlijk tot bedaren te brengen.

De standaarduitrusting omvat onder meer het SportDesign Pakket waarmee de Panameras overladen worden met zwarte details die we op zowel de voor- als achterzijde tegenkomen. Porsche zet de GTS'en op speciaal 20-inch groot lichtmetaal en in het interieur is niet alleen zwartkleurig alcantara, maar ook aluminium verwerkt. Op de optielijst staat het GTS-interieurpakket waarmee je het binnenste verder aan kunt kleden met zaken als een gekleurde toerenteller, speciale stiksels en GTS-logo's. Nieuw voor de hele Panamera-lijn is de aanwezigheid van een head-up display.

Prijzen

De Nederlandse importeur meldt direct welke bedragen het voor de Panamera GTS en Panamera GTS Sport Turismo wil ontvangen. Eerstgenoemde wisselt vanaf € 189.500 van eigenaar. De Sport Turismo moet € 195.600 opbrengen. De marktintroductie vindt plaats in december.