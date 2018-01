Slideshow

Porsche zet leveringsrecord Panamera: +83%

Porsche wist in de afgelopen twaalf maanden het record van 2016 te verbreken. In totaal leverde het merk wereldwijd 246.000 nieuwe auto's af.

Dat is een stijging van vier procent ten opzichte van een jaar eerder. Een groot aandeel van de groei is te danken aan de komst van de nieuwe Panamera. Met 28.000 orders is dat een groei van 83 procent in vergelijking met 2016. Detlev von Platen, bij Porsche verantwoordelijk voor sales en marketing: "De hybridemodellen van de Panamera zijn goed ontvangen door onze klanten, Dit bevestigt nog eens dat onze productstrategie juist is." Het bestverkochte model is de Macan met ruim 97.000 nieuwe modellen op de weg.

Opmerkelijk is dat het Duitse merk op alle markten grotere verkoopaantallen liet noteren, behalve in het thuisland. De verkoop in China steeg met tien procent naar 71.508 Porsches, in Europa eindigde de verkoop met twee procent in de groene cijfers, maar in Duitsland daalde de verkoop met drie procent door de verkoop van 28.317 nieuwe auto's. In Nederland werden er ruim 1.400 nieuwe Porsches op kenteken gezet. Dat waren er 300 meer dan een jaar eerder. Bij ons was ook de Macan het populairste model, gevolgd door de 911 en Panamera.