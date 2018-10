Veertig miljoen euro boete Porsche SE verliest dieselzaken van beleggers

Porsche SE, de holding die eigenaar is van Volkswagen, heeft twee zaken die te maken hebben met het dieselschandaal verloren van investeerders. De houdstermaatschappij moet in totaal veertig miljoen euro aan schadevergoedingen betalen.

Het rommelt natuurlijk al een tijdje in Duitsland omtrent diesels en de daarbij horende schandalen. Het Volkswagen-concern ligt al sinds september 2015 onder vuur vanwege gesjoemel met dieselmotoren. Nu is een nieuwe boete uitgedeeld. De rechter in Stuttgart oordeelde namelijk dat investeerders niet tijdig op de hoogte zijn gebracht over de frauduleuze praktijken. Beleggers zagen de waarde van hun investering een flinke duikvlucht maken. Nu moet Porsche SE, de grootaandeelhouder met meer dan vijftig procent zeggenschap over Volkswagen AG, veertig miljoen euro betalen. Het dieselschandaal koste Volkswagen al miljarden aan schadevergoedingen en boetes in verschillende landen. Ook werden er miljarden uitgegeven aan veranderingen in het bedrijf, waarbij meer wordt ingezet op elektrisch rijden.

Het sportautomerk Porsche stond op zichzelf de afgelopen tijd ook meermaals in negatief daglicht. Zo werd afgelopen april nog een inval gedaan door de Duitse justitie. Die actie richtte zich tegen medewerkers van Porsche die werden verdacht van bedrog en misleiding. Het gaat om drie verdachten, onder wie een directielid. Daarvoor, in het najaar van 2016, riep Porsche vrijwillig Macans terug. Afgelopen februari schrapte Porsche de Macan Dieselvoorlopig uit het leveringsgamma. In de zomer van vorig jaar werd de Cayenne met drie liter dieselmotor verboden door de Duitse verkeersminister. Vorige maand maakte Porsche bekend de dieseltechniek voorgoed uit te zwaaien.

Naast Volkswagen lag ook BMW onder de loupe vanwege vermeende dieselschandalen.