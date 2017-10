Slideshow

Porsche toont elektrische Cayman e-Volution Uithangbord van sportief stekkeren

Tijdens het Electric Vehicle Symposium in Stuttgart heeft Porsche de Cayman e-Volution getoond. De elektrische Cayman gaat niet in productie, maar geeft wel aan dat Porsche bloedserieus is met zijn elektroplannen.

Porsche is al jaren bezig met hybride techniek. Zo hebben we van de Panamera en de Cayman al plug-in hybrides gezien en is de 918 Spyder een tot op zekere hoogte elektrisch geladen hypercar. In 2019 voegt Porsche productieversie van de Mission E aan de line-up toe. Met deze Cayman e-Volution die Porsche tijdens het Electric Vehicle Symposium in Stuttgart heeft neergezet, wil Porsche de criticasters van sportieve elektrische auto's over de streep trekken.

De Cayman e-Volution is wat Porsche een 'research vehicle' noemt. De knappe koppen voeren er niet alleen allerhande tests mee uit, maar zetten de auto ook in om te laten zien hoe sportief elektrische Porsches kunnen zijn. De elektro-Cayman moet zich in 3,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen lanceren en heeft een actieradius van 200 kilometer. De over twee jaar te verschijnen Mission E moet overigens een actieradius van meer dan 500 kilometer kunnen halen. In een kwartiertje moet het accupakket van die nieuwkomer tot 80 procent zijn te laden. Dat is te danken aan wat Porsche de Turbo Charger noemt.