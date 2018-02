Slideshow

Porsche toont 911-992 in camouflagetrim 'Elektrische of hybride versie niet uitgesloten'

Na de nodige camouflagebeelden besluit Porsche zelf maar eens een lichtje te schijnen op de nieuwe 911, die intern bekendstaat als 992.

Of het komt door het uitgelekte beeld van een even ongecamoufleerde als knalgele 992 weten we niet, maar feit is dat Porsche de nieuwe 911 nu al uitgebreid laat zien. De kwaliteit van de afbeeldingen is beroerd en het psychedelische motief van de camouflage slaagt aardig in z'n taak om de wulpse vormen van de coupé te verbergen, maar de grote lijnen zijn duidelijk. En weinig verrassend, want een 911 zal altijd een 911 blijven. De koplampen lijken wat hoger in de neus te zijn geplaatst, de raampartij lijkt verder toegeknepen en de voorbumper is strakker. Daarmee is de eerder getoonde achterzijde misschien wel de meest opvallende kant van de nieuweling, want de kont van de auto wordt aanmerkelijk strakker en 'cleaner' dan nu het geval is.

In het bijbehorende persbericht doet August Achleitner, eindverantwoordelijke voor de 911-lijn binnen Porsche, een boekje open over de toekomst van Porsches legende. Waar elektrische en hybride aandrijflijnen ooit door hem werden uitgesloten, is dat nu anders. De elektrische Mission E en de hybride aandrijflijnen uit de racerij tonen volgens hem feilloos aan dat elektromotoren wel degelijk een waardevolle toevoeging kunnen zijn bij een sportief model. Veranderingen als deze zijn echter moeilijk bij dit model: "Toen de 911 Carrera in 2015 een turbomotor kreeg, klommen veel liefhebbers meteen op de barricaden. Vervolgens gebeurt er hetzelfde als altijd: niets". Kortom: nieuwe technieken kunnen wel degelijk worden doorgevoerd bij de 911, maar altijd met beleid en tact. De 911 zal dus ook niet vooroplopen op het gebied van technologische revoluties, maar moet wel degelijk met z'n tijd mee.

De nieuwe 911 wordt nog dit jaar onthuld, maar staat nog niet op de Autosalon van Genève. Daar schittert namelijk nog de 911 GT3 RS van de huidige generatie.