2017 recordjaar, 2019 EV-jaar Porsche teast Mission E

Net als veel andere merken geeft Porsche rond deze tijd van het jaar z’n jaarrapport vrij. Behalve goede cijfers bevat het document dit jaar teasers van de volledig elektrische Mission E, die in 2019 z’n opwachting maakt.

Met de concept-car uit 2015 en de spionagebeelden van de laatste maanden in het achterhoofd is er weinig nieuws te zien, maar het feit dat Porsche de Mission E nu zelf laat zien, zegt veel over het stadium waarin de ontwikkeling van de auto momenteel verkeert. De bijzonder lage vorm van de concept-car blijft behouden en dat geldt ook voor de apart gevormde koplampunits, die opvallen door de grote uitloper naar beneden. Porsche vertelt nogmaals over de specificaties: 'meer dan' 600 pk, een actieradius van 500 km en ene 0-100-tijd van zo'n 3,5 seconden. Volladen tot 80 procent moet in 15 minuten gepiept zijn. Nog belangrijker is dat de Mission E de sportiefste auto in z'n segment moet worden. Porsche benadrukt waar dat maar kan dat de auto nadrukkelijk als sportief in de markt wordt gezet en dus ook zo moet rijden.

2017 gaat bij Porsche als een recordjaar de boeken in. Het merk produceerde vorig jaar in totaal 255.683 auto's. De 911 was goed voor 33.820 stuks, de 718 voor 17.981 exemplaren waarvan de overgrote meerderheid een Boxster was. De rest wordt dus verdeeld over SUV's Macan en Cayenne en de Panamera. Met 246.000 afleveringen noteert Porsche een stijging van vier procent, terwijl de omzet met vijf procent stijgt naar 23,5 miljard. Porsche laat z'n medewerkers meeprofiteren van de goede resultaten en deelt forse bonussen uit. 23.000 medewerkers ontvangen een bonus van maximaal 9.656 euro, waarbij het exacte bedrag onder meer afhankelijk is van de gewerkte uren en het aantal dienstjaren. Daar bovenop komt nog een 'jubileumbonus' van 356 euro omdat de eerste Porsche, de 356 dus, in 2018 z'n 70e verjaardag viert.