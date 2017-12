Slideshow

Porsche snelste trekker op de Ring Panamera Sport Turismo Turbo zet record

Dat Porsche een nieuw record vestigt op de Nürburgring is geen wereldschokkend nieuws. Maar in de categorie waarin dat is gebeurd, zou je niet 1-2-3 bij het Duitse merk verwachten.

De Porsche Panamera Sport Turismo Turbo is met 550 pk en een top van 304 km/h een bijzonder snelle stationwagen. Over een rondje 'Ring deed de Porsche, als we onderstaande video moeten geloven, 12 minuten en 6 seconden. Daarmee is het station-record op de Ring mijlenver weg. Deze staat namelijk op naam van de Mercedes-AMG E63 S, die een rondtijd van 7:45.19 neerzette. Toch heeft de Panamera een record binnengehaald.

Om te laten zien wat de Porsche kan, haakten ze in Nürburg namelijk een aanhanger van het Duitse Moetefindt achter de Panamera. Moetefindt is vooral gespecialiseerd in aanhangers waarmee andere voertuigen kunnen worden vervoerd. De wagen achter de Panamera bleef dan ook niet leeg. Voor de poging werd een Porsche Junior 108 traktor ingeladen en vastgezet.

Officieel is de poging nog niet bevestigd, maar als we de video van Moetefindt bekijken dan staat de tijd vast op 12.06. In een flits zien we dat de kilometerteller de 180 km/h aantikt. Achter het stuur van de Porsche zit Patrick Simon, een Duitse auto-coureur. Patrick zette het kampioenschap van de Formula Le Mans in 2011 op zijn naam.

Video