Porsche onthult 935-reïncarnatie

Porsche toont vrijdag tijdens de historische Rennsport Reunion op de Laguna Seca Raceway in Californië een eerbetoon aan de legendarische 935/78, bijgenaamd Moby Dick. De racende walvis is gebaseerd op de 911 GT2 RS en wordt in zeer beperkte oplage gebouwd. Zijn originele nieuwe naam: Porsche 935.

In de late jaren zeventig en vroege jaren tachtig domineerde de Porsche 935 talloze races. Met zijn 3,3-liter twinturbo met mechanische injectie wist de eerste versie van het racemonster 845 pk op de wielen te zetten. De derde versie van de racer heette 935/78 en was speciaal ontwikkeld voor Le Mans. Verbrande koppakkingen hadden eerdere versies parten gespeeld en daarom keeg de 935/78 waterkoeling. De brede koets met gigantische achtersteven en dito spoiler deed menig autosportliefhebber aan een walvis denken - wat benzine snuiven al niet doet met je perceptie - en de bijnaam Moby Dick was geboren, zijn lage gewicht van 1.030 kg ten spijt.

Moby Dick hoort ontegenzeglijk tot de meest legendarische Porsches aller tijden en daarom heeft Porsche besloten hem ter ere van zeventig jaar Porsche te doen herleven op basis van een 911 GT2 RS. De nieuwe 935 is een niet-gehomologeerde eenzits racewagen. Net als het origineel heeft de nieuwe Moby een koets van CFRP, kunststof versterkt met koolstofvezel. De achterzijde is verlengd met ruim dertig centimeter en in de breedte is de koets bijna achttien centimeter toegenomen.

De dichte wielen zijn geïnspireerd op die van de 935/78 en de luchtroosters boven de voorwielen vergroten de neerwaartse druk op de vooras. De verticale led-achterlichten op de achtervleugel komen van 919 Hybrid LMP1, de buitenspiegels van Le Mans-winnaar 911 RSR en de titanium uitlaatpijpen herinneren aan de 908 uit 1968.

Ook vanbinnen zijn er veel verwijzingen. De pookknop is van hout en het carbon stuur en het scherm van de cockpit komen uit de nieuwe 911 GT3 R. Omdat hij is bedoeld voor circuitdagen en clubsportevenementen is de nieuwe Moby standaard voorzien van een rolkooi, racekuipstoelen en zespuntsgordels. Airconditioning is standaard, een bijrijdersstoel optie voor wie zijn eigen Moby mee het circiut op wil nemen.

De 3.8 twinturbo is in grote lijnen identiek aan die van de 911 GT2 RS en gekoppeld aan een zeventraps PDK. Het vermogen bedraagt circa 700 pk. Voor heeft de auto 380 mm geventileerde en gegroefde stalen schijven, achter zijn de schijven 355 mm. De 935 weegt 1.380 kg en heeft Porsche Stability Management met tractiecontrole en ABS, dat gedeeltelijk of volledig kan worden uitgeschakeld.

Standaard is de 935 Agaatgrijs, optioneel kan hij worden voorzien van de historische Martini-racekleuren. De hommage aan de Moby Dick is leverbaar vanaf juni 2019, wordt gebouwd in een beperkte oplage van 77 exemplaren en is volgens vice-president Frank-Steffer Walliser van Porsche Motorsport & GT Cars bedoeld als een 'verjaardagscadeau' aan Porsche-fans over de hele wereld. Gezien de prijs van 701.948 euro (voor belasting) zijn we benieuwd wat er bij de Wallisertjes thuis zoal onder de boom ligt tegen kerst.