WLTP-cyclus vraagt aandacht Porsche-modellen tijdelijk alleen uit voorraad

Porsche kan zijn volledige modellengamma tijdelijk voor onbepaalde tijd alleen uit voorraad leveren. Dat heeft te maken met de overgang naar de WLTP-cyclus.

Engelse media schrijven vandaag dat Porsche tijdelijk alleen modellen uit voorraad levert. AutoWeek deed navraag bij Porsche Nederland.

Volgens Porsche Nederland is het modellengamma dit jaar tijdelijk niet beschikbaar vanwege de overgang naar de WLTP-cyclus, iets dat te maken heeft met het aanpassen van de modellen om ze klaar te stomen voor de WLTP-cyclus die per ingang van september ingaat. "Omdat Porsche voorzag dat bepaalde modellen of modelvarianten dit jaar tijdelijk niet leverbaar zijn, heeft Porsche bij de fabriek op tijd auto's besteld die we uit voorraad kunnen verlopen." Hiermee probeert het merk, en de Nederlandse importeur, de vertraging in de levertijd zo veel mogelijk te beperken.

Porsche Nederland zegt nog wel nieuwe orders aan te nemen, maar kan daarbij nog niets zeggen over de productieplanning van auto's die mogelijk niet uit voorraad geleverd kunnen worden.

De komst van de strengere en over het algemeen realistischere verbruikstests die onderdeel zijn van de nieuwe WLTP-cyclus dwingen fabrikanten er min of meer toe om het verbruik en de uitstoot van hun modellen voor de officiële in werking treding van de methode in september, zo veel mogelijk terug te dringen.