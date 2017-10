Slideshow

Porsche 'Mission E' verkent de Nordschleife Stekkersporter opnieuw in beeld

Porsche heeft bloedserieuze EV-plannen en het is de auto die in conceptvorm als Mission E debuteerde die in 2019 het spits afbijt. Vandaag is de stekkersporter uit Zuffenhausen op de Nürburgring opgedoken.

In 2015 maakten we tijdens de IAA van Frankfurt kennis met de Mission E, een studiemodel dat alle twijfels wegnam: Porsche komt met een EV. Onlangs dook de elektrische spierbundel voor het eerst in productietrim op en nu heeft Porsche het model ook op de Nürburgring-Nordschleife op zijn falie gegeven.

De concept-car kreeg van zijn scheppers twee elektromotoren die gezamenlijk meer dan 600 pk naar alle vier de wielen sturen. Daarmee moest een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 3,5 tellen geklaard kunnen zijn. Een theoretische actieradius van 500 kilometer moest daarmee mogelijk zijn. Hoe de aandrijflijn er in de productieversie uit komt te zien, zal nog moeten blijken.



Het gesnapte testexemplaar is opnieuw uitgerust met uitlaateindstukken, mogelijkerwijs om te verbloemen dat het om een EV gaat. Het valt echter niet uit te sluiten dat Porsche ook een of meerdere varianten met een verbrandingsmotor op de markt brengt. In 2019 moet de elektro-Porsche, waar de naam nog niet van vaststaat, op de prijslijsten van Porsche te vinden zijn.

