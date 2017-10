Slideshow

Porsche lanceert 911 Carrera T Historisch verantwoord uitgekleed

Porsche voegt een nieuwe variant aan het 911-gamma toe. We maken kennis met de 911 Carrera T.

De nieuwste toevoeging aan het leveringsgamma van de Porsche 911 is deze 911 Carrera T, een hommage aan de 911 T van eind jaren zestig. Ook deze moderne interpretatie van die variant legt met zijn gewicht van 1.425 kilo minder kilo's in de schaal dan de 911 Carrera waar hij op gebaseerd is. Althans, als je een reguliere 911 Carrera voorziet van, voor zover mogelijk, dezelfde uitrusting als de Carrera T.

En die uitrusting is nogal omvangrijk. Deze standaard van een handbak met kortere schakeloverbrengingen voorziene 911 T, waarvan de T staat voor Touring, beschikt over een mechanisch sperdifferentieel. Daarnaast profiteert de 911 Carrera T van ingrediënten die niet op de reguliere Carrera te krijgen zijn. Porsche monteert het PASM-sportonderstel onder de Carrera T en daarmee komt de coupé 1 centimeter dichter boven het asfalt te liggen. Porsche voorziet het model tevens van een aangepaste versie van het Sport Chrono Pakket, een variant zonder de kenmerkende stopwatch op het dashboard. De versnellingspook is korter dan gebruikelijk en op de pookknop en op de deels met Sport-Tex beklede sportstoelen vinden we rode afwerking. Nog een bijzonderheid: de Carrera T is te krijgen met achterasbesturing!

Porsche heeft het gewicht zo laag mogelijk geprobeerd te houden door de achterruit en de zijruiten van een lichtgewicht glas te maken. Ook maakt de Carrera T gebruik van zaken als treklussen om de portieren te sluiten. Porsche heeft verder bespaard op de hoeveelheid geluidsisolatie en wie een blik op het interieur werpt, ziet daar dat een achterbank ontbreekt (al is deze optioneel toch te krijgen). Standaard is het PCM-infotainmentsysteem aanwezig, maar wie extra kilo's wil besparen, kan het systeem optioneel achterwege laten.

Vanbuiten is de Carrera T te herkennen aan een gewijzigde voorspoiler, Sport Design-buitenspiegels in agaatgrijs en 20-inch grijze wielen van de Carrera S. Het luchtrooster aan de achterzijde wijkt af van die van de reguliere 911's en onderaan de achterbumper hebben zwarte uitlaateindstukken een plek gekregen. Vanbinnen zet Porsche het Carrera T-feest door met elektrisch verstelbare sportstoelen, 911-logo's op de hoofdsteunen en een met leer bekleed GT-stuurwiel. Optioneel zijn overigens ook kuipstoelen te krijgen.

De 3,0-liter grote twinturbo zescilinder boxermotor blijft 370 pk en 450 Nm sterk. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is met 4,5 tellen 0,1 seconde rapper af te ronden dan in de reguliere 911 Carrera. Wie toch liever niet zelf schakelt, kan bij Porsche aankloppen voor de bekende PDF-transmissie. Met die automaat is de 0-100-sprint in 4,2 seconden alweer achter de rug.

De 911 Carrera T is per direct te bestellen. De eerste exemplaren verschijnen in januari in ons land. De vanafprijs is vastgesteld op € 143.100 voor de Carrera T met PDK-bak. De handgeschakelde versie wisselt vanaf € 149.016 van eigenaar.