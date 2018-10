Al 10.000 orders voor Porsche Taycan, prijsrichting bekend Porsche komt voor 2022 met elektrische SUV

De elektrificatie van het gamma is bij Porsche in volle gang. De Taycan is eind volgend jaar af en daar stopt het niet.

Op dit moment is Zuffenhausen één grote bouwput. Voor het maken van de nieuwe Taycan wordt een compleet nieuwe productielijn gebouwd tussen al bestaande productie in. Kosten: honderden miljoenen. Dit jaar worden er enkel nog prototypes in elkaar gezet, maar volgend jaar begint de massaproductie. AutoWeek sprak ter plekke met Deputy Chairman Executive Board voor Financiën & IT Lutz Meschke. Het animo voor de Taycan is volgens hem hoog, er liggen al 10.000 orders.

Na de lancering van de Taycan komt men snel met andere EV's. "Eerst volgen de Taycan-deviraten, de eerste daarvan heb je in Genève kunnen zien (de Cross Turismo- RK). Daarna gaan we voorzichtig kijken naar onze eerste volelektrische sportwagen, het segment van de 718 lijkt daar op dit moment het meest geschikt voor. Het hangt ook wat af hoe het ons vergaat met de hybride-versie van de 911-992 die we over een maand onthullen . Ja, die hybride 992 komt er, alleen niet meteen vanaf het begin." Het merk mikt op 20 tot 25.000 Taycans per jaar, niet eens zoveel minder als het nu 911's maakt.

Meschke belooft verder dat Porsche uiterlijk 2022 een elektrische SUV in het gamma heeft. Dit alles gaat vooralsnog op geen enkele manier ten koste van de ICE-modellen. "De Taycan moet net als de Panamera vanaf het eerste moment een model zijn dat winst toevoegt", aldus Meschke. "Hij komt nergens voor de in de plaats. Porsche is een zeer winstgevend bedrijf en dat zal ook met de Taycan zo blijven."

Prijs en positionering

Porsche heeft begin dit jaar al laten weten tot 2022 6 miljard euro te investeren in de elektrificatie van het merk. De Taycan is eind volgend jaar af, levering moet begin 2020 beginnen. Qua prijs zal het model, dat door Porsche net als de Panamera als sportieve Turismo wordt aangeduid, tussen de Panamera en een Cayenne inzitten, uiteraard afhankelijk van uitvoering en vermogen. Maar let wel, dat is vóór belastingen: in Nederland met de CO2-gerelateerde BPM valt een Taycan mogelijk goedkoper uit dan een Cayenne met gelijk vermogen, zeker bij de topmodellen. De auto krijgt als eerste EV een 800 volt systeem, waardoor de laadsnelheid omhoog kan naar maximaal 350 kw. Bijna drie keer zo snel als Tesla's superchargeladers. Om een dekkend laadnetwerk in Europa te krijgen heeft het merk een joint venture met Daimler, Ford en BMW genaamd Ionity. Dat moet in 2020 450 snelladers (tot 350 kW) langs snelwegen in Europa hebben.



Lees meer over de Taycan en Porsche's stekkerplannen in AutoWeek 43 die woensdag 24 oktober verschijnt.