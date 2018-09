640 pk en 900 Nm voor aangeklede Cayenne Turbo Porsche Cayenne Turbo volgens Techart

De Duitse tuner Techart heeft zich uitgeleefd op de huidige Cayenne. De auto wordt zowel op technisch als op esthetisch vlak aangepakt.

Wie in de uitgebreide configurator van Porsche niets naar zijn gading kan vinden, kan altijd bij de heren en dames van Techart aankloppen. De nieuwste creatie van de Duitse tuner is de Cayenne Turbo.

Porsche levert de Cayenne Turbo standaard met 550 pk en en 770 Nm bij je af, maar dankzij een herschreven motormanagementsysteem is de SUV nu goed voor 640 pk en 900 Nm. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is daarmee in 3,7 tellen achter de rug. De standaard Cayenne Turbo heeft voor dat klusje 4,1 seconden nodig. De topsnelheid van Techart's jongste: 300 km/h.

Natuurlijk wordt de Cayenne vanbuiten aangekleed met een bodykit, een set bumpers en spoilers die naar tuningsmaatstaven nog relatief ingetogen is vormgegeven. De motorkap is uit koolstofvezel vervaardigd en onderaan de achterzijde vinden we een vrij heftige diffuser. De Cayenne Turbo staat op 22-inch lichtmetaal en draagt een champagnekleurige koets terwijl zaken als het dak en de A-, B- en C-stijlen in het zwart zijn uitgevoerd. Voor de aankleding van het interieur heeft Techart meubelfabrikant Rolf Benz omarmd. Er wordt zelfs wol toegepast op de stoelen, het dashboard en in de bagageruimte.