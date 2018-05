Gaat nu op wereldtournee Porsche bouwt replica 356 'No.1' Roadster

Op 8 juni 1948 verscheen de allereerste Porsche 356, toepasselijk, 'No.1' genoemd. Om het prototype te eren, komt Porsche nu met een replica van het ontwerp.

Inderdaad, een replica. Het originele model is door de jaren heen volgens Porsche te veel aangepast om het te kunnen restaureren. Het oermodel werd meermalen onder handen genomen door verschillende eigenaren, raakte soms beschadigd en werd daarna weer gerepareerd. Hierdoor is de originele staat van de No. 1 verloren gegaan. De originele ontwerptekeningen zijn er echter nog wel samen met foto's van de eerste 356. Op basis van deze bevindingen gingen de technici van Porsche aan de slag met een 3D-scan. Een freesmachine zorgde voor een levensgroot ontwerp van handschuim waarna houten mallen en aluminium plaatwerk uit de kast werden gehaald.

Dan de kleur. De afgelopen zeventig jaar is de Porsche in verschillende kleuren gespoten. Voor de originele kleur doken de makers van deze replica onder het dashboard van de originele Porsche en kwamen uit op deze blauwe tint. Wie graag de oude motor van de eerste 356 Roadster wil horen ronken, is aan het verkeerde adres bij de replica. Het gaat puur om een showcar, dus Porsche lepelt er geen motor in. Wel monteert Porsche net als bij het origineel de vooras, stuurinrichting en het stuur van een Volkswagen Kever. In totaal duurde het acht maanden voor de replica af was. Deze maakt nu een wereldtournee in het kader van het 70-jarig jubileum van Porsche.