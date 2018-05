Problemen met ophanging Porsche 918 Spyder terug naar garage

Porsche roept in Verenigde Staten wederom de 918 Spyder naar de garage. Mogelijk is er een probleem met de ophanging, dat al drie keer eerder reden was voor een terugroepactie.

De terugroepactie heeft betrekking op 305 auto's die in 2015 van de band rolden, aldus de Amerikaanse toezichthouder. Mogelijk kunnen door scheurtjes problemen ontstaan met de stuurarm van de achter- en voorwielophanging. Porsche zegt uit voorzorg de auto's te willen controleren.

Het is nu de zesde keer dat Porsche de 918 Spyder terugroept naar de garage. Andere vermeende problemen betrof de veiligheidsgordel, het gebruik van onjuiste bouten en kortsluiting in de bedrading.

De 318 Spyder is één van de meest exclusieve sportwagens in de wereld. Het model is uitgerust met een plug-in hybride motor. De auto werd voor 847.000 dollar in de markt gezet en was maar beperkt verkrijgbaar. Wie nu nog een Porsche 918 Spyder wil bemachtigen is mogelijk twee keer zo veel kwijt.