500 pk sterke open vooruitblik Porsche 911 Speedster Concept gepresenteerd

Porsche viert zijn zeventigste verjaardag op bijzondere wijze. Het merk schuift namelijk de 911 Speedster Concept naar voren!

Vanochtend schreven we al dat het vandaag op de dag af 70 jaar geleden is dat de eerste Porsche, de 356 Nr1. Roadster, op de weg verscheen. Porsche trakteert zichzelf én autoland met deze 911 Speedster Concept. Dat de auto meer is dan een studiemodel, blijkt wel uit de omschrijving die Porsche zelf voor de concept-car gebruikt: "[...] hij blikt vooruit op een mogelijk productiemodel dat in 2019 voorgesteld zou kunnen worden." Een definitieve beslissing wordt ergens de komende maanden genomen, al heeft onze spionagefotograaf onlangs al een ingepakt testexemplaar gesnapt...

De 911 Speedster Concept is een tweekleurig studiemodel dat door Porsche Motorsport is ontwikkeld, dezelfde afdeling die verantwoordelijk is voor de 911 GT2 RS en GT3 RS. Het is dan ook geen wonder dat het onderstel van de 911 Speedster Concept afkomstig is van de 911 GT3. De auto heeft een uitlaatsysteem met titanium eindstukken. Porsche spreekt over een ruim 500 pk sterke aandrijflijn die gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak. Dat doet vermoeden dat ook de aandrijflijn van de 911 GT3 RS onder de koets schuilgaat, een aandrijflijn die bestaat uit een 500 pk sterke 4,0-liter zescilinder die 520 pk levert. De 911 GT3 RS is, in tegenstelling tot de 911 GT3, alleen met een PDK-transmissie te krijgen. Mogelijk is de handbak in dit studiemodel dus afkomstig van de GT3.

De 911 Speedster Concept is een Speedster in hart en nieren. De auto beschikt over een lager en vlakker liggende voorruit die overloopt in even lage zijruiten. Achterop zijn de rolbeugels afgedekt met een overkapping die net als de wielkasten en de voorklep is opgetrokken uit koolstofvezel. Natuurlijk is de overkapping als een Speedster-kenmerkende 'double-bubble' is uitgevoerd. Dit designelement werd in 1988 op de 911 Speedster toegepast. Een volwaardige cabriokap ontbreekt, in plaats daarvan krijgt de 911 Speedster Concept een zogeheten tonneaucover om het met lichtbruin leer (cognac 356) afgewerkte interieur te beschermen tegen de elementen. Radio, airco en navigatie ontbreken. Wel beschikt de auto over uit koolstofvezel opgetrokken kuipstoelen.

De koets van de op 21-inch Fuchs-wielen staande Speedster Concept is gebaseerd op die van de vierwielaangedreven Carrera 4 en dat betekent dat het studiemodel extra breed voor de dag komt. De auto is in de kleurcombinatie GT-zilver/wit gespoten, een knipoog naar de eerdere racemodellen van Porsche. Meer retrodetails komen we tegen in de vorm van de centraal op de kofferklep geplaatste tankdop, de typische buitenspiegels en de afwerking van de koplampunits, die met hun deels transparante en deels ondoorzichtige materiaal verwijzen naar afgetapete koplampen van oude raceauto's.

In de tweede helft van volgend jaar brengt Porsche een nieuwe generatie 911 op de markt. De productieversie van deze Speedster Concept zou mooi als uitzwaai-editie kunnen dienen.