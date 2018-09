Wederom vrijwel plakkerloos Porsche 911 duikt opnieuw op

Porsche lijkt de hoop om het uiterlijk van de nieuwe 911 onder de pet te houden, te hebben opgegeven. Vandaag duikt 911-generatie 992 namelijk opnieuw vrijwel zonder camouflagewerk op.

Begin augustus konden we jullie de nieuwe Porsche 911 praktisch zonder enig camouflagewerk laten zien. De koets van de nieuwe generatie 911, de 992, was slechts bedekt met enkele bescheiden stukjes tape en hetzelfde weinig verhullende jasje is nu door een wit exemplaar aangetrokken.

Ook op dit witte exemplaar zijn de achterlichten iets afgeplakt en ook op de koplampunits hebben de knip- en plakmedewerkers van Porsche een sticker aangebracht. Het remlicht dat midden achterop het luchtrooster een plek heeft gekregen, lijkt niet het definitieve exemplaar te zijn. De uitlaateindstukken die vrij dicht op het midden van de auto zijn geplaatst, wijzen er waarschijnlijk op dat we hier te maken hebben met de 911 Carrera.

Eerder al konden we het interieur van de nieuwe 911 al uitgebreid bekijken. Daaruit viel te op te maken dat het instrumentenpaneel kennismaakt met digitale displays. De toerenteller lijkt analoog te zijn, terwijl alle data die aan weerszijden daarvan worden weergegeven, op een digitaal scherm lijken te verschijnen. Op de middenconsole is, nog prominenter dan bij het huidige model het geval is, een infotainmentscherm geplaatst dat ook groter lijkt te zijn. Opvallend is dat de hendel voor de – in dit geval – PDK-transmissie behoorlijk krimpt. Porsche ruilt de reguliere keuzehendel voor een kleiner exemplaar.

Natuurlijk komt ook de nieuwe 911 in een eindeloze reeks versies beschikbaar. Van de Carrera tot de Carrera S en van de vierwielaangedreven Carrera 4 en 4S tot sportievere versies als de GTS, Turbo, Turbo S en extremisten als de GT3 (RS) en GT2 RS. De reguliere Carrera krijgt van Porsche een kloppend hart dat goed zal zijn voor zo'n 400 pk. Voor de GTS-uitvoering, de variant die het gat vult tussen de Carrera (4)S en de 911 GT3, zetten we in op een van turbodruk voorziene 3,0-liter zescilinder boxermotor die ongetwijfeld krachtiger wordt dan de 450 pk en 550 Nm dan de krachtcentrale in de huidige GTS. De nieuwe Turbo zal zo'n 600 pk mobiliseren, de Turbo S zo'n 640. Porsche liet eerder al doorschemeren dat de 911 op motorengebied best eens kennis kan maken met 'nieuwe technieken', kijk dus niet gek op van een 911 waar enige vorm van elektrificatie bij komt kijken.