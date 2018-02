Slideshow

Porsche 718 Boxster Spyder duikt op Mogelijk zescilinder voor top-Boxster

In oktober stelde Porsche de 718 Boxster en Cayman als GTS aan de wereld voor. De volgende stap in het uitbreiden van het 718-gamma is het voeren van twee topversies voor zowel de dichte als open aanbiedingen van de 718-familie.

Voordat Porsche de Cayman en Boxster een facelift gaf en het duo voortaan onder het 718-label schaarde, stond de 385 pk sterke GT4 aan de top van het Cayman-gamma. Ook de Boxster had een topversie, de 375 sterke Boxster Spyder. Het is die laatste variant waarvan de opvolger nu ingepakt en wel weer is opgedoken.

Hoewel Porsche nog zijn best doet om de voorzijde van deze 718 Boxster de GTS-bumper mee te geven, verraden de twee bulten achterop dat er meer aan de hand is met deze nieuwe variant. De vorige Boxster Spyder had die twee exemplaren immers ook.

Waar de standaard 718's worden aangedreven door een 300 pk sterke 2,0-liter viercilinder schoppen de S-versies het al tot 350 pk dankzij een geblazen 2,5-liter vierpitter. De GTS-smaken doen daar met 365 pk nog een schepje bovenop en dat betekent dat deze Spyder waarschijnlijk over zo'n 400 pk komt te beschikken. Volgens de geruchten hangt Porsche voor de gelegenheid weer een zescilinder achter in de hardcore-inzending, een variant die door het ontbreken van een elektrisch bedienbare kap waarschijnlijk ook de lichtste Boxster in het 718-gamma wordt.

De Nederlandse importeur wilde geen commentaar geven over de komst van het model.