Politie Londen kiest voor Toyota Mirai Grootste politievloot zonder uitstoot

Waar onze politiemensen binnenkort overstappen in een Mercedes-Benz B-klasse of Audi A6, krijgen de agenten in Londen de sleutels van een heel andere dienstauto in de handen gedrukt. De eerste elf exemplaren van de Toyota Mirai staan klaar om op boevenjacht te gaan.

De elf Toyota's Mirai staan in de Engelse hoofdstad klaar om in dienst gaan. Met deze hoeveelheid politieauto's heeft de "Metropolitan Police Service" de grootste vloot aan emissieloze auto's ter wereld. De MPS houdt zich bezig met de handhaving in Londen (behalve in het centrum) en is verder verantwoordelijk voor terrorismebestrijding en de bescherming van de Britse koninklijke familie.

Tanken kunnen de politiemannen bij één van de vijf waterstoftankstations in de hoofdstad. De komende tijd komen daar nog meer stations bij. Op één tank haalt de Mirai zo'n 500 kilometer. Groot voordeel van de waterstofauto in vergelijking met een elektrisch model, is dat de Mirai binnen vijf minuten weer gevuld is. De Engelsen hebben de ambitie om in 2020 550 politieauto's te hebben rondrijden die (vrijwel) geen uitstoot meer leveren. Bij ons lijkt dit voor nu een ver-van-het-bed-show, want binnenkort treden de Audi A6 en Mercedes B-klasse aan als dienstauto's.