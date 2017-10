Slideshow

Politie kiest Audi A6 3.0 TDI Quattro tegen verkeershufters

De Audi A6 3 liter turbodiesel is de nieuwste aanwinst van de politie. De wagen moet ervoor zorgen dat de politie ,,een antwoord heeft op mobiele bandieten, plof- en ramkrakers, verkeershufters en ander gespuis in snelle bolides''. Dat meldt de politie zaterdag na afloop van de aanbestedingsprocedure.

De nadruk ligt op criminaliteitsbestrijding op de weg. Vanaf het voorjaar 2018 rijdt de eerste Audi A6 in politiekleuren op de weg, is de verwachting. Ze worden aangeschaft als opvolger van de huidige negentig Volvo's V70, die geleidelijk worden vervangen.

De Audi's worden geleverd door Pon. Tegen de uitkomst van de aanbesteding kunnen de overige inschrijvers tot 10 november bezwaar maken.

De politie had van tevoren een aantal eisen aan de nieuwe politieauto gesteld. Zo moest het voertuig een topsnelheid hebben van ten minste 250 kilometer per uur. En ook dient hij binnen zeven seconden te kunnen accelereren naar honderd kilometer per uur. De Audi A6 3.0 TDI Avant Quattro S-tronic voldeed in ieder geval aan die eisen. De consumentenprijs ligt afhankelijk van de uitvoering boven de 80.000 euro.

De Audi A6 staat voor komend jaar op de agenda om een nieuwe generatie in te gaan, dus het is nog even de vraag of de politie met een kakelvers model in zee gaat, of een reeks uitloopmodellen in ontvangst gaat nemen.