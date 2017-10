Slideshow

Polestars Zweedse voorgangers Dat ontwerp kennen we ergens van

Hoewel de fonkelnieuwe Polestar 1 een eerste model van het nieuwe merk Polestar is, doet het ontwerp veel denken aan dat van een coupé-achtige Volvo S90. Dat ontwerp hebben we ook eerder gezien. Welke modellen gingen de nieuwe plug-in hybride voor?

Volvo P1800 (1961-1972)

In 1961 haalde Volvo voor het eerst het doek van een coupé: de P1800. De Zweedse ontwerper Pelle Petterson tekende destijds de sportwagen, Volvo's tweede sportieve poging na de tegenvallende P1900. De carrosserieproductie vond plaats in Schotland. De P1800 werd afgemaakt in Volvo's eigen fabriek in Lundby (Göteborg). Vanaf 1968 werd de hele auto in Zweden gefabriceerd. Toen maakte de P1800 plaats voor de 1800 S (van Svenska: Zweeds). Voor de P1800 werd gebruikgemaakt van onderdelen van de mateloos succesvolle Amazon. In 1972 verdween het model van het toneel.

Volvo 262 C (1977-1981)

Op basis van de Volvo 200-serie verscheen er in 1977 de twee-deurs 262 C. Op de Autosalon in Genève van dat jaar maakte we voor het eerst kennis met de Zweedse coupé. In de beginjaren werden de 262 C's enkel in zilverkleurige uitvoering geleverd. Deze hadden een dak van zwart vinyl. Later werden ook andere exterieurkleuren aangeboden. Binnen in de koets bevonden zich vier luxe zetels. De coupé bood veel ruimte doordat de coupé dezelfde vielbasis als de 265 had: een stationwagon. De auto was in Zweden ontworpen door Volvo, maar werd geproduceerd door het Italiaanse Bertone.

Volvo 780 (1985-1990)

Een paar jaar later mochten de Italianen van Bertone weer aan de slag met een Zweedse coupé. Op de beurs van Genève in 1985 stal de tweedeurs 780 alle aandacht op de show. Onder de kap lag een zescilinder met 125 kW (170 pk). Het ontwerp was duidelijk: strak, tijdloos en luxe. Daar die luxe hing er ook een behoorlijk prijskaartje aan de Zweed: omgerekend kostte een 780 € 71.629. Dat was destijds duurder dan een Porsche 911. Echt een verkoopsucces werd het dan ook niet.

Volvo C70 Coupe (1996-2002)

Toen Volvo begon met het ontwerp van de C70 Coupé, werd er samengewerkt met het Britse Tom Walkinshaw Racing (TWR) om voor het eerst een meer sportiever model in het gamma neer te zetten. In 1996 maakten we in Parijs kennis met de C70, die zijn sportieve beloftes waarmaakte. Met een topsnelheid van 250 km/h en 242 pk onder de kap was de Zweed sportiever dan ooit tevoren. Naast de Coupé was er ook een C70 als cabriolet te krijgen. In 2005 verscheen de tweede generatie, die alleen als coupé-cabriolet door het leven ging. In totaal werd de C70 meer dan 4.000 keer in Nederland verkocht.

Net-niet-coupés

Naast de echte coupés maakte Volvo ook hatchbacks die geïnspireerd waren op een coupé. Dat begon met de 480 in 1985. Ruim twintig jaar later maakten we kennis met de C30.

Hé, die Polestar lijkt best op deze

In 2013 stond Volvo op de IAA in Frankfurt met de Coupé Concept, een hybride concept-car die het design van de daaropvolgende jaren liet zien. De Polestar op de foto's die we nu zien, doet in veel denken aan het Zweedse concept van die beurs.