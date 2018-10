Niet Zweden maar... Polestars eerste winkel aangekondigd

Halverwege volgend jaar opent Polestar de deuren van zijn eerste 'Polestar Space'. Vandaag maakt het Zweedse merk bekend waar. De aangekondigde plek is best verrassend, want hij komt niet in thuisland Zweden te staan.

Polestar kiest namelijk voor Noorwegen om de eerste winkel te openen. Downtown Oslo, Øvre Slottsgate om precies te zijn, krijgt de grote eer. Met de 'Space' wil Polestar zijn idee van het hele concept met alle innovatieve ideeën aan klanten laten zien. "Door de verschillende locaties wereldwijd te openen, kunnen klanten de auto's en het merk fysiek ontmoeten", verklaart CEO Thomas Ingenlath. Het merk met geëlektrificeerde auto's kiest voor Noorwegen door de grote populatie aan elektrische auto's die het land heeft. In het Zweedse Gotenburg, bij moederbedrijf Volvo, wordt nu gewerkt aan de inrichting van de eerste showroom. Naast een "geheel digitale ervaring" kunnen klanten al hun vragen in de winkels kwijt en is het mogelijk om testritten te maken. Na de opening in Oslo breidt het netwerk zich uit over nog eens 59 locaties tot medio 2020.

Polestar wist behoorlijk wat aandacht te trekken toen het in oktober vorig jaar het doek van de Polestar 1 haalde. Voor het eerst als een op zichzelf staand merk presenteerde het Volvo-broertje de geëlektrificeerde 2+2 GT met 600 pk en 1.000 Nm koppel. Nederland behoort tot het selecte groepje landen waar de Polestar haar modellen als eerste gaat leveren en ook als één van de eersten een 'Polestar Space' krijgen. Na Noorwegen zijn dat de Verenigde Staten, China, Duitsland, Zweden en dus ons land. Wanneer de locatie binnen onze landsgrenzen opent, is nog niet precies bekend. We zijn in afwachting van Volvo's Nederlandse importeur voor het antwoord op deze vraag. De eerste pre-productiemodellen rollen sinds kort van de productieband. Volgend jaar volgt de Polestar 2.