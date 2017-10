Slideshow

Polestar plaagt met elektrische spierbundel Duidelijkheid op 17 oktober

Het min of meer van Volvo losgeweekte Polestar plaatst op de sociale kanalen diverse foto's waarop stukjes van een nieuw model te zien zijn. De sportieve divisie laat ons nog even gissen naar wat het in de incubatiekamers heeft staan.

Polestar toont flarden van een witte nieuwkomer waarop al zaken als een uit koolstofvezel diffuser te zien zijn. Ook de verlichting wordt in beeld gebracht, verlichting die dezelfde structuur lijkt te hebben als recente Volvo's als de XC40, XC60, V/S90 en XC90. Polestar laat ons letterlijk nog even puzzelen, maar geeft aan dat het op 17 oktober duidelijkheid geeft.

De dunne strook van wat op een achterlicht lijkt (foto 3), duwt ons enigszins in de richting van de in 2013 getoonde Volvo Coupé Concept, een studiemodel dat toen al duidelijk de huidige designtaal van Volvo droeg. Het is niet mogelijk dat Polestar direct met een knaller aanvangt een een aangepaste, elektrische variant van dat model presenteert, al is het ook goed mogelijk dat Polestar iets totaal anders heeft ontwikkeld, denk aan een elektrische concept-car die vooruitblikt op een nieuwe S/V60.

In juni dit jaar gaf Polestar aan op eigen benen aan de slag te gaan met de ontwikkeling van sportieve elektrische auto's. Volvo werd in 2015 voor 100 procent eigenaar van Polestar, al was Polestar daarvoor al samen met Volvo bezig in de racerij. Door de jaren heen zijn Polestar-versies van de S60 en V60 verschenen.