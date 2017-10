Slideshow

Polestar ook te koop Naast abonnement ook 'gewoon' te koop

Gisteren was het zover: in China ging het doek van de fonkelnieuwe Polestar 1. Bekend werd dat de nieuwe Zweed met een speciaal abonnement te verkrijgen is. Nu laat Polestar weten dat je hem ook gewoon kunt kopen.

Op het Instagram-account van het nieuwe merk werden we de afgelopen tijd lekker gemaakt met puzzelstukjes van de nieuwe Polestar 1. Gisteren na de grote onthulling plaatste het merk voor het eerst een foto van de hele witte kont van de sportieve plug-in hybride.

In het persbericht gisteren lazen we dat Polestar ervoor kiest om geen regulier verkoopmodel te hanteren. Modellen van het merk zouden online te bestellen zijn op basis van een twee- of driejarig abonnement. Dit zorgde voor veel vragen, ook op Instagram. Want is de Polestar dan helemaal niet 'los te koop'? Het merk laat zelf in een reactie op de foto weten dat dit niet het geval is: er komt een optie om de nieuwe Polestar gewoon te kopen. Over de prijs is verder nog niks bekend.