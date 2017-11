Slideshow

Polestar legt eerste steen Chinese fabriek Bouw medio volgend jaar afgerond

Geely en Volvo hebben grootse plannen met Polestar. Het nu min of meer op eigen benen staande bedrijf laat weten dat het is begonnen met de bouw van zijn eerste productiefaciliteit in China.

In oktober maakte de wereld kennis met de Polestar 1, een plug-in hybride waarbij de verbrandingsmotor en elektromotoren samen goed zijn voor een indrukwekkend vermogen van 600 pk en 1.000 Nm. De 2+2 GT fungeert als eerste, maar zeker niet als laatste model van het nu als automerk actieve Polestar. Het merk gaat zijn modellen bouwen in het Chinese Chengdu en het bedrijf laat nu weten dat het met de bouw van zijn nieuwe fabriek is begonnen.

Medio volgend jaar moet de bouw van het hagelnieuwe Polestar Production Centre zijn voltooid. Jaarlijks wil Polestar 500 exemplaren van de Polestar 1 produceren. Het Polestar-portfolio blijft uiteraard niet uit één model bestaan. In de tweede helft van 2019 wordt de Polestar 2 aan het portfolio toegevoegd, een volledig elektrische auto waarmee de fabrikant de strijd aangaat met de Tesla Model 3. Tevens heeft Polestar de Polestar 3 in het vat zitten, een volledig elektrische SUV die mogelijkerwijs met de op stapel staande Tesla Model Y gaat concurreren. Auto's met enkel een verbrandingsmotor hoef je van Polestar niet te verwachten, het merk richt zich volledig op geëlektrificeerde modellen. Tussen 2019 en 2021 kunnen we overigens ook nog twee elektrische Volvo's verwachten.