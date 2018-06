Dynamisch debuut in Engeland Polestar 1 naar Goodwood

De spraakmakende Polestar 1, het eerste Volvo-derivaat onder die merknaam, is tijdens het Goodwood Festival of Speed in juli voor het eerst in actie te zien.

De Polestar 1 werd in oktober 2017 gepresenteerd en is sindsdien op verschillende beurzen en evenementen te zien geweest, maar kwam daar nooit in beweging. Polestar spreekt dan ook van het 'dynamische debuut' van de auto als het gaat om het aanstaande Festival of Speed. De grote Zweedse coupé zal de befaamde hillclimb afleggen in de vaardige handen van Polestars eigen testrijder Joakim Rydholm, zodat het publiek van dichtbij kan zien hoe de auto er in daglicht én (hopelijk) op volle snelheid uit ziet. Wel is er een kleine domper op te feestvreugde: Rydholm zal rijden in een nog altijd gecamoufleerd prototype. De productieversie is wel te zien tijdens het Festival, maar alleen in stilstaande vorm. Als troost parkeert Polestar meteen twee exemplaren op het Britse gras.

De Polestar 1 oogt als een coupéversie van de Volvo S90, maar onderscheidt zich behalve met z'n eigen logo's en aankleding door een plug-inhybride aandrijflijn met maar liefst 600 pk en 1.000 Nm. Daarmee kan de auto zich in ieder geval vertonen tussen het doorgaans erg indrukwekkende deelnemersveld van de Hillclimb op het Festival of Speed, dat ieder jaar een indrukwekkende reeks deelnemers weet te verleiden. Dit jaar vindt het befaamde autofeest plaats van 12 tot 15 juli. Amerikanen kunnen de Polestar in de (redelijk) nabije toekomst overigens ook waarnemen op hun eigen automobiele hoogtepunt van het jaar: de '1' zal ook tijdens de Monterey Car Week in augustus te zien zijn.