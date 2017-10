Slideshow

'Polestar 1 bedoeld als Volvo' 'C90' vooralsnog van de baan

De eerder deze week onthulde Polestar 1 oogt in alles als een Volvo, maar ontbeert de logo’s van dat Zweedse merk. Naar verluidt was dat oorspronkelijk niet de bedoeling.

Polestar-baas Thomas Ingenlath zou dat tegenover Motor Authority hebben losgelaten. De Polestar 1 lijkt als twee druppels water op de Volvo Concept Coupé uit 2013, een auto die later uitmondde in de S90 en V90. Alle Volvo-designelementen zijn dan ook aanwezig, inclusief de kenmerkende led-dagrijverlichting, achterlichten in de stijl van de S90 en een interieur dat nauwelijks te onderscheiden is van dat van moderne Volvo-modellen. De gedachte dat de auto aanvankelijk was bedoeld als een tweedeursmodel binnen Volvo's 90-serie, een auto die waarschijnlijk C90 zou zijn gaan heten, is dan ook niet verbazingwekkend.

Of er later alsnog een Volvo-versie verschijnt, is op dit moment moeilijk te zeggen. Als het ooit zover komt, zal de auto over minder vermogen beschikken dan de 600 pk sterke plug-in hybride die deze week werd onthuld. De Polestar 1 komt in principe alleen via een 'abonnement' beschikbaar, dus middels maandelijkse betalingen. Wie dat graag wil, lijkt de auto echter alsnog te kunnen gaan kopen. De eerste Polestar verschijnt in slechts zes landen op de markt: China, de Verenigde Staten, Zweden, Noorwegen, Duitsland en… Nederland, jawel. De auto zal echter ook hier een zeldzaamheid blijven, want in totaal zullen er niet meer dan 500 per jaar worden gemaakt.