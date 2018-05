Vervanger C-Max Plug-in? Plug-inhybride Ford Escape/Kuga gesnapt

De opvolger van de Ford Escape, die in Europa Kuga heet, is opnieuw gesnapt. Veel nieuws is er niet te zien, maar op het voorscherm prijkt een opvallend onderdeel: een laadklep.

Een plug-inhybride op basis van Fords toekomstige compacte SUV lijkt daarmee definitief in de maak. Dat is ook niet zo gek, want de plug-in-versie van de C-Max, Fords enige PHEV in Europa, is alweer even van de markt verdwenen. Een hybridevariant van de Kuga zou een perfecte opvolger zijn, zeker nu SUV's nog altijd terrein winnen ten koste van MPV's en steeds meer merken geheel afstappen van laatstgenoemde autovorm. Ook een zevenzits variant, ter vervanging van de Grand C-Max, zou niet gek zijn. Die versie zit naar verluidt net als de PHEV in het vat, maar van beide auto's is nog onduidelijk of ze de oversteek naar Europa gaan maken. In de VS is bijvoorbeeld ook de Fusion – onze Mondeo- er als plug-in, maar ook die auto heeft zich nooit op Europese bodem gewaagd. Bij de nieuwe Focus, op papier een ideale kandidaat voor een op grote schaal geëlektrificeerde aandrijflijn, spreekt Ford tot nu toe slechts van Mild Hybrid-technologie.

Aan de buitenkant zal de nieuwe Kuga/Escape duidelijke overeenkomsten vertonen met de nieuwe Focus. Een grote, laaggeplaatste grille en hooggeplaatste koplampen bepalen het gezicht en ook de van andere Fords bekende liggende achterlichtunits komen terug. Behalve de plub-in-hybride aandrijflijn zal maakt een reeks Ecoboost-benzinemotoren z'n opwachting, waarbij in Europa de nadruk zal liggen op de driecilinder 1.5. Een negentraps automaat moet de kracht naar de wielen overbrengen.