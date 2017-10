Slideshow

Pixelracer: Peugeot L750 R Hybrid Vision GT Digitale hypercar voor Gran Turismo Sport

Geregeld presenteren autofabrikanten digitale racers voor de racegame-serie Gran Turismo en vandaag is het Peugeot dat voor die nieuwe uitgave een raceauto heeft gepresenteerd.

In mei vorig jaar lanceerde Peugeot voor Gran Turismo 6, de toen actuele uitgave van de racegameserie voor de Playstation 4, de L500 R Hybrid, een digitale racer waarop de Fransen nu voortborduren met de L750 R Hybrid.

De L750 R Hybrid is in feite de overtreffende trap van de pixelscheurneus die Peugeot vorig jaar liet zien. In grote lijnen is de fantasieracer identiek aan z'n voorganger, al is de L750 R Hybrid voorzien van extra spoilerwerk rondom én een racelivery. Net als de L750 R is de monocoque, op papier althans, vervaardigd uit koolstofvezel.

Dan de cijfers. Net als de L500 R Hybrid is de L750 R Hybrid een plug-in hybride, al suggereert zijn naam al dat deze raceversie meer kracht mobiliseert dan de auto die aan hem voor ging. Waar de L500 R over een vermogen van 500 pk en 730 Nm beschikt, is de aandrijflijn in de L750 R Hybrid goed voor een gecombineerd vermogen van 750 pk. De benzinemotor levert 580 pk terwijl de elektromotor 170 pk opwekt. Schakelen gebeurt in theorie middels een sequentiële zeventraps transmissie. De pixel-Peugeot legt 825 kilo in de schaal, 175 kilo minder dan de L 500 R Hybrid. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h moet in 2,4 tellen achter de rug zijn.